“Assassinio sull’Orient Express” e il film su Stefano Cucchi: ecco cosa guardare questa sera in TV

Un sabato sera da trascorrere a casa per gli amanti del cinema, e non solo per evitare assembramenti e il covid-19. Una vagonata di film pazzeschi attendono i pantofolai di ogni età, questa sera del 12 settembre, dal classico “Assassinio sull’Orient Express 2017” a “Il cacciatore di giganti”, ecco tutti i film.

RAI 1: Assassinio sull’Orient Express 2017 – 21:25

L’investigatore Hercule Poirot deve far luce sulla morte di un ricco americano che si trovava a bordo dell’Orient Express, il treno più famoso del mondo. Tra i passeggeri si nasconde il colpevole. Chi è?

RAI 2: S.W.A.T. – 21:05

Telefilm: Episodio Cielo di fuoco – Malafede.

La serie televisiva statunitense che segue gli interventi di una delle coraggiose squadre della S.W.A.T di Los Angeles, spesso coinvolta in situazioni ad alto rischio con anche molti ostaggi.

RAI 3: Sulla mia pelle – 21:00

Gli ultimi giorni vissuti da Stefano Cucchi, la settimana che ha cambiato per sempre la vita della sua famiglia.

RETE 4: The debt collector – 21:27

Un esperto di arti marziali viene assoldato come esattore per conto della malavita. Il suo è un compito molto più pericoloso di quanto si immaginasse…

ITALIA 1: Il cacciatore di giganti – 21:30

Senza sapere come abbia realmente fatto, Jack ha aperto una porta temporale tra il nostro pianeta e l’universo dei cattivi giganti. Questi mostruosi omoni una volta erano insediati sul pianeta Terra, ma dopo una terribile guerra, gli esseri umani li cacciarono. Adesso, i giganti vogliono riprendersi ciò che era di loro appartenenza…

Regia: Bryan Singer – Cast: Nicholas Hoult, Eleanor Tomlinson, Ewan Mcgregor, Stanley Tucci. AVVENTURA 114′ – Stati Uniti D’America, 2013

LA7: War Horse – 21:15

Il giovane Albert decide di arruolarsi per combattere durante la Prima Guerra Mondiale nel tentativo di provare a recuperare il suo amato cavallo Joey, venduto in un momento di difficoltà economiche all’esercito britannico…

Regia: Steven Spielberg – Cast: Benedict Cumberbatch, Tom Hiddleston, Emily Watson, David Thewlis. GUERRA 146′ – Stati Uniti D’America, 2011

TV8: Kill Bill Volume 1 – 21:30

Una ex killer viene aggredita proprio il giorno del suo matrimonio, dove rimarranno uccisi il marito ed i parenti. Dopo quattro anni di coma, la donna si risveglia ed ha un solo obiettivo: uccidere tutti i responsabili!

Regia di Q. Tarantino, con U.Thurman, L.Liu; USA 2003 (106 min).

Questi sono solo alcuni dei film che questa sera ci attendono in tv, per scoprirne molti altri è bene dedicarsi al cosiddetto “zapping“.