ASD Sorrento, Christian Basile torna in costiera: “Serietà e professionismo qui”

DI ALESSIO PETRALLA

Christian Basile è il colpo di mercato del ds Antonio Amodio, lui che giovanissimo lo portò alle giovanili della Spal ed ora riesce a farlo ritornare in Costiera con la formula del prestito. Giovane difensore, classe 2003, Christian Basile ora è pronto per il calcio dei “grandi” e lo farà proprio con la maglia rossonera dello storico club, con tanta voglia di maturare ed affermarsi: “A primo impatto la squadra mi è sembrata forte: sono stato accolto molto bene dai miei compagni e dallo staff. Si respira un ambiente di serenità e professionismo. La trattativa è stata piuttosto lunga ma siamo riusciti a trovare l’accordo migliore per il mio futuro”.

GLI OBIETTIVI: “Il mio obiettivo personale, come ogni anno, è sempre quello di migliorarmi giorno dopo giorno e puntare sempre al massimo. L’obiettivo di squadra, invece, è innanzitutto quello di raggiungere la quota salvezza aspirando, poi, a qualcosa di più”.

AMODIO: “Ho conosciuto il direttore Amodio quando mi è venuto a scovare in una scuola calcio della Penisola. Lui era osservatore della Spal ed io avevo 13 anni: da allora mi ha seguito e portato a Ferrara in cui ho avuto l’opportunità di entrare a far parte di un Settore Giovanile professionistico. Ho sempre avuto tanta stima e fiducia verso di lui e gli auguro il di arrivare sempre più in alto”.

IL CAMPIONATO: “Non ho seguito molto il mercato delle squadre del sud, ma so che varie compagini si sono ben attrezzate rafforzandosi parecchio. A prescindere da quello che sarà il girone mi aspetto un campionato competitivo e impegnativo sotto tutti i punti di vista”.

BASILE: “Le mie caratteristiche principali sono la velocità, il tiro e la fisicità. Sono molto bravo nell’uno contro uno sia in fase difensiva che offensiva, amo attaccare e calciare in porta ma soprattutto mi piace dare una mano ai miei compagni nei momenti di difficoltà”.

MESSAGGIO: “Ai tifosi posso solo dire che ce la metteremo sempre tutta, che daremo l’anima per questi colori ad ogni partita e che li aspettiamo al campo per superare insieme ogni ostacolo”.