Arcidiocesi Amalfi-Cava de’ Tirreni: “Falsa la notizia apparsa sui social di affermazioni politiche riconducibili a Mons. Orazio Soricelli”

– L’Arcivescovo usciva dalla celebrazione in onore di Maria SS. dell’Olmo, per l’occasione ha incontrato tanta gente, salutato, come impone la buona educazione e fatto qualche foto con chiunque l’abbia chiesto.

– Nella Sua saggezza e prudenza si è ben guardato, soprattutto in questi giorni, di prendere posizione per l’una o l’altra parte politica, di augurare a questi o a quelli un successo elettorale. Non è suo stile e non gli appartiene e non è opportuno per il suo ruolo di Padre di tutti.

– Al Vescovo compete, come ai sacerdoti, illuminare le coscienze, formarle e lasciare libera la persona di scegliere.

– Nel Suo cuore di Padre c’è posto per tutti, affetto per tutti e sostiene chiunque lavori per il bene della Città e per dare prospettive di benessere ai suoi abitanti.

– E’ molto rattristato per essere stato strumentalizzato”.