Angri. Riparte il Pessoa Luna Park, successo della ripartenza tra riciclo e innovazione: speriamo in qualcosa di simile anche per la Penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana. Lontano dal caos del centro, il Pessoa Luna Park rappresenta il recupero di un’area parcheggio alle spalle di palazzo di città attraverso l’utilizzo di materiale riciclato e una serie di iniziative che tendono a coinvolgere e sensibilizzare la comunità angrese. Ci si può ritrovare in un meraviglioso spazio aperto illuminato dalle stelle e reso magico.

Si tratta di un nuovo progetto culturale itinerante che coniuga in maniera del tutto inedita tre temi fondamentali: ecologia, innovazione e promozione culturale. Sulla scia dei programmi di riqualificazione urbana presenti nelle maggiori capitali europee, il progetto consiste nella realizzazione di uno spazio temporaneo all’aperto: un luna park urbano rivolto principalmente ai millennial.

L’area è stata abbellita e resa funzionale grazie alla realizzazione di tante strutture assemblate con materiale recuperato in discarica e l’iniziativa si è estesa oltre i confini cittadini coinvolgendo altre associazioni del territorio campano che hanno prestato il loro impegno e messo al servizio della comunità la necessaria competenza per realizzare uno spazio incantato dove è tracciabile l’opera innovativa valorizzata attraverso le idee e il lavoro di architetti che hanno dato un’impronta possente e differente utilizzando esclusivamente l’ingegno e la voglia di recuperare un’area attraverso la valorizzazione dei materiali riciclati che danno vita a nuove forme di arte moderna.

La nostra missione è ridisegnare i confini del divertimento tradizionale. Costruiamo una rete di persone con cui condividere un modello di vita sostenibile e innovativo. Cerchiamo spazi urbani da riqualificare che possano favorire lʼincontro tra la collettività e una nuova immagine di smart city.