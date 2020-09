Ancora roghi sui Monti Lattari: indagano le forze dell’ordine

Bruciano ancora i Monti Lattari e accade nel pomeriggio di una domenica apparentemente tranquilla. Alcuni roghi si sarebbero sviluppati tra le zone alte di Lettere e Sant’Antonio Abate, in zone fortunatamente non abitate. Le fiamme, con ogni probabilità di origine dolosa, si sono propagate in men che non si dica, rendendo necessario il pronto intervento del canadair e un elicottero.

Nel frattempo, però, le forze dell’ordine sono sulle tracce di chi, in questi giorni sta seminando il panico nella zona dei Lattari, mettendo a rischio l’incolumità delle persone, oltre a danneggiare un patrimonio unico.