Ancora nel girone H il Sorrento

Redazione – La Lega Nazionale Dilettanti ha reso noti i gironi nel pomeriggio del 16 settembre ed il Sorrento resta ancora nel girone H.

Sempre con le pugliesi, che sono 11, con 3 lucane e quattro campane, squadre perlopiù in parte già conosciute, che hanno affrontato i rossoneri sia nel presente che nel passato, squadre dal passato illustre che hanno militato anche in categorie superiori, come Taranto, Brindisi e Fidelis Andria.

Quello del prossimo campionato sarà un altro banco di prova per la squadra del neoallenatore Luca Fusco, certo non si ripeterà la stessa stagione passata, ma il team del presidente Cappiello e del direttore Amodio, cercheranno di raggiungere l’obiettivo della salvezza il prima possibile, e se può togliersi qualche sfizio.

Questo sotto che riportiamo è il girone:

Girone H: Audace Cerignola, AZ Picerno, Bitonto, Brindisi, Casarano, Città di Fasano, Fidelis Andria, Francavilla, Gravina, Lavello, Molfetta, Nardo’, Portici, Puteolana, Real Aversa, Sorrento, Taranto, Team Altamura.

