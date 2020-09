Ancora fiamme in provincia di Salerno: da Sarno il fumo arriva a Positano. Ancora fiamme in provincia di Salerno: questa volta tocca a Sarno, in via Bracigliano. I cittadini assistono all’ennesimo incendio, difficile da spegnere a causa del vento.

“È importante in questo momento che tutti i cittadini facciano la massima attenzione anche nelle aree limitrofe. L’odore acre e le particelle di cenere si segnalano anche in altre zone. Si raccomanda di chiudere le finestre e segnalare eventuali altre criticità alle forze dell’ordine, al comune di Sarno, ai vigili urbani. Siamo sul posto, vi aggiornerò”, si raccomanda il sindaco Roberto Robustelli via social.

Intanto, il fumo giunge fino a Positano, in Costiera Amalfitana.

Foto di Fabio Fusco