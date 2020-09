Anche le scuole di Agerola ripartiranno lunedì 28 settembre

Le scuole ad Agerola riapriranno lunedì 28 settembre

La decisione di posticipare l’inizio dell’attività didattica degli istituti scolastici di ogni ordine e grado i cui edifici rientrano nella competenza del Comune Di Agerola è stata adottata dopo un’attenta riflessione su alcuni aspetti, a partire dal permanere dello stato emergenziale a causa dell’epidemia da Covid-19 che impone la massima prudenza per garantire ai dirigenti, al personale docente e non docente e agli studenti la possibilità di riprendere le attività in piena sicurezza.