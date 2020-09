Anche a Tramonti riparte la scuola: visita del comandante Covato e del sindaco

La scuola riparte non solo ad Amalfi, Ravello, Scala. Anche i giovani di Tramonti, a differenza di quelli di Positano e Praiano, hanno calcato per la prima volta dopo sette mesi i pavimenti delle aule accuratamente sanificate.

In compagnia del Comandante dei Carabinieri della locale stazione Giorgio Covato e della Dirigente Scolastica Luisa Patrizia Milo, il sindaco Domenico Amatruda ha fatto stamani il giro di tutti i plessi scolastici di Tramonti per augurare un buon inizio di anno agli alunni del territorio e ai dipendenti tutti.

“Sono stati grandi giorni di dedizione, di lavoro da parte di tutti gli Uffici, con il personale scolastico, la cooperativa di trasporto scolastico, e le ditte impegnate nei lavori di adeguamento, per poter accogliere nel migliore dei modi gli alunni, in questo rientro in classe segnato dal post-Covid. L’amministrazione è vigile, abbiamo attuato tutti i protocolli di sicurezza nell’interesse di quelli che saranno gli adulti di domani”, ha detto il Primo Cittadino.