Anas: avanzano i lavori di nuova pavimentazione sulla SS162NC “Asse Mediano” nel Napoletano, limitazioni al traffico

CAMPANIA, ANAS: PER L’AVANZAMENTO DEI LAVORI DI NUOVA PAVIMENTAZIONE SULLA SS162NC ‘ASSE MEDIANO’, NEL NAPOLETANO, NECESSARIE LIMITAZIONI AL TRANSITO

nelle notti comprese tra il 29 settembre ed il 2 ottobre, esclusivamente tra le 22.00 e le 6.00 del giorno successivo

Per l’avanzamento di lavori di nuova pavimentazione lungo la statale 162 NC ‘Asse Mediano’, si rendono necessarie limitazioni alla circolazione.

Nel dettaglio, a partire da questa notte (martedì 29 settembre) e fino al 2 ottobre – esclusivamente tra le 22.00 e le 6.00 del giorno successivo – saranno chiuse alternativamente la rampa d’immissione dello svincolo ‘Acerra-Afragola’ dalla autostrada A1 “Milano-Napoli” sull’Asse Mediano (SS162 NC), in entrambe le direzioni, con percorso alternativo allo svincolo precedente (uscire dall’Autostrada A1 a Nola-Villa Literno, percorrere la SS7/bis con uscita Caivano e poi attraverso la SS87 in località Frattamaggiore riprendere l’Asse Mediano verso tutte le direzioni) oppure sarà interdetta al transito la rampa di ingresso dalla A1, verso l’Asse Mediano (SS162NC), esclusivamente in direzione Lago Patria ; in questo caso la circolazione verrà deviata con uscita allo svincolo ‘Acerra-Afragola’ e percorrerà percorsi alternativi indicato in loco.

All’approssimarsi delle aree di cantiere vigerà il limite di velocità di 40 km/h ed il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli.