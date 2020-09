Anacapri, un cittadino guarito dal Covid-19. Scendono così a 41 i positivi sull’isola azzurra

Il Comune di Anacapri, con un post sulla sua pagina Facebook, sulla base delle notizie ricevute dall’ASL rende noto che “Una delle persone risultata positiva al tampone per SARS-CoV-2 si è negativizzata ed è, quindi, guarita. Nel riepilogo troverete un tampone positivo in meno, un negativo in più e i guariti sono passati a 2”. Attualmente i positivi ad Anacapri sono, quindi, 11. Restano, invece, 30 i contagiati a Capri per un totale di positivi sull’isola azzurra pari a 41.