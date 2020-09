Amalfi. Un super Matteo Bottone trascina Daniele Milano, ecco il nuovo consiglio comunale e gli eletti. Positanonews lo aveva anticipato , la vittoria di Milano sarebbe arrivata dalle frazioni con Matteo Bottone. Il politico “onnipresente”, chiunque abbia un problema risponde sempre, si fa trovare alle comunioni, ai battesimi, ai matrimoni, sta nella gente in mezzo alla gente, nessuno come e più di lui e lo fa sempre, non solo al momento del voto e questa volta si è superato con oltre settecento voti .

Con Daniele Milano sindaco entrano in Consiglio Comunale in neretto

Matteo Bottone 713

Francesca Gargano 393

Enza Cobalto 335

Ilaria Cuomo 335

Alfonso Apicella 182

Francesco De Riso 180

Antonietta Amatruda 129

Giorgio Stancati 127

Massimo Malet 112

Salvatore Fusco 89

Vincenzo Oddo 73

Simone Lucibello 46

In minoranza “Amalfi Rinasce”

Alfonso Del Pizzo candidato sindaco perdente

Antonio De Luca 433

Laudano Gianluca 358

Francesco Balestra 311

Giovanni Torre 205

Maria Colomba Pisacane 204

Stanislao Balzamo 178

Iolanda Amendola 173

Gelsomina Buonocore 166

Andrea Esposito 158

Amalia Esposito 87

Gennaro Mangieri 85

Antonio Carrano 82

Foto Andrea Lucibello