Amalfi. Trasporto scolastico, aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021. Ecco come fare

Il Comune di Amalfi, attraverso il sito ufficiale amalfi.gov.it, rende noto che sono aperte le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico per l’anno 2020/2021. I genitori o gli altri soggetti che rappresentano gli alunni possono ritirare i moduli per la richiesta presso il servizio Politiche Scolastiche, sito in Piazza del Municipio.

Le richiesta, debitamente compilate, sottoscritte e corredate da idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune inderogabilmente entro il 21 settembre 2020.

CLICCA QUI per scaricare l’AVVISO

CLICCA QUI per scaricare la DOMANDA