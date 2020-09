Amalfi: ripartono le scuole. Seguono Positano e Praiano il 28, ma è incognita sulla temperatura corporea

Le scuole in costiera ripartono da Amalfi, ma anche Ravello e Scala. Seguiranno a ruota Positano e Praiano il prossimo 28 settembre, così come in costa di Sorrento, dove tutti i sindaci hanno firmato l’ordinanza per il rientro in aula il prossimo lunedì, ad eccezione del sindaco di Piano di Sorrento che ha deciso di rimandare tutto al 30, dopo la festa del patrono San Michele.

Tra le modalità del ritorno in aula si prevede l’obbligo di non recarsi a scuola se si registra una temperatura oltre i 37,5°C o altri sintomi simil-influenzali. Molti genitori, tuttavia, ancora non sanno a quale direttiva affidarsi. Al momento si parla di misurazione della temperatura corporea in tre fasi: a casa, prima di salire a bordo dello scuolabus e in aula.

Ancora tante incognite, insomma, per le quali i genitori di tutta Italia cercano voce in capitolo per poter affidare i propri figli ad una scuola sicura.

Intanto, la scuola di Positano e Praiano “L. Porzio” ha comunicato gli orari provvisori. CLICCA QUI per scaricarli.