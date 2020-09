Amalfi. Per le due liste il problema è la mobilità, ma nel concreto quali soluzioni oltre alla ZTL e riduzione bus? Amalfi Rinasce con candidato sindaco Del Pizzo fa campagna elettorale con i video, l’ex sindaco Antonio De Luca, candidato con Del Pizzo, mette al centro la mobilità in una intervista, ma non sappiamo ancora in concreto quali soluzioni e proposte, Il sindaco in carica Daniele Milano con i colleghi di Positano, Ravello e Praiano ha portato avanti la battaglia contro i bus turistici e le linee fantasma della Regione Campania che hanno portato all’Ordinanza del Prefetto di Salerno, che ha resistito ai ricorsi al Tar e al Covid, poi ha parlato della ZTL ricevendo unanimi consensi. Ma neanche sappiamo se e come intende ancora perseguire questo obiettivo. Dunque di mobilità ne parliamo tutti, ma vorremmo noi cittadini dalla Costiera amalfitana delle risposte concrete impegni specifici e obiettivi concreti dai due schieramenti.