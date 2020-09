AMALFI: LIBERI, L’ABBRACCIO DI POGEROLA

Nella serata di Domenica si è tenuto in Piazza Amodio a Pogerola il comizio di presentazione della lista “Liberi” ai cittadini della frazione più popolosa di Amalfi. E’ stata quindi l’occasione giusta per Daniele Milano e la sua squadra per fare un consuntivo dei risultati ottenuti a cinque anni di distanza dall’elezione che ha sancito l’inizio del primo mandato elettorale di Liberi. Ad intervenire è stata l’intera compagine; con brevi interventi tutti i candidati hanno potuto descrivere il lavoro svolto e parlare dei progetti futuri relativi alla frazione di Pogerola.

Grande è stato l’impegno dell’Amministrazione Milano per Pogerola, iniziato sin dalle prime battute con la spinosa gestione dell’annosa situazione della chiusura del cimitero del luogo, dovuta all’instabilità del costone sovrastante. Sono stati infatti subito realizzati lavori indirizzati alla rimozione del pericolo per garantire la sicurezza necessaria all’immediata riapertura. Con il tempo poi, sono stati apportati interventi graduali di riqualificazione e messa in sicurezza interna, che hanno conferito al luogo di culto una dignità mai avuta prima. Per il futuro è in progetto la realizzazione di servizi igienici.

Nel 2019 sono stati portati a termine importanti lavori di sistemazione a Pogerola e rimesso in sicurezza il costone in zona Castello. Rifatto anche l’asfalto nel primo tratto di Via Papa Leone X e in via dell’Ospedale, dove si è intervenuti anche sulle ringhiere. Riqualificate anche le sedute in località detta “’mpont a Croce” e in Piazza Amodio.

Imponente ed inedita è stata anche la manutenzione effettuata nel villaggio. Lavori di pavimentazione e listellatura delle scale sono stati realizzati in vie prima d’ora solo sentite nominare da altri amministratori: Via Mola della Salice, Via Riulo, Via Ortello, Via Ospedale, Via Puzzillo, Via Marchese, Via Paglietto, Salita Pastena, Salita Tuoro.

Tutt’ora in corso sono i lavori di listellatura e ripavimentazione nelle vie: Via Maestra dei Villaggi e Via Sopramare. In apertura cantieri a Salita dello Spinale e Via Grotte di Palavena.

Tutti questi interventi visibili ed innegabili hanno fatto in modo da destare l’interesse dei pogerolesi nei confronti dell’Amministrazione uscente e grande ed oltre le previsioni è stato il calore che essi gli hanno tributato.

Continua così il tour di Liberi, dopo il bagno di folla di Piazza Municipio e l’abbraccio di Pogerola, adesso tocca ai Villaggi di Tovere e di Vettica dopo il gran finale e la cavalcata verso le elezioni.