Amalfi, la sezione elettorale numero 6 trasferita provvisoriamente nella frazione di Tovere

Amalfi. Il sindaco Daniele Milano, attraverso il sito ufficiale del Comune, rende noto che la sede della sezione elettorale numero 6 è stata trasferita provvisoriamente dall’edificio ex scuole elementari di Vettica nell’immobile sito alla frazione Tovere di Amalfi in via Lama Paletta.

Pertanto gli elettori afferenti alla sezione 6 per le prossime consultazioni del 20 e 21 settembre 2020 dovranno recarsi presso l’immobile di via Lama Paletta.

Si ricorda che il giorno 20 settembre 2020 l’apertura dei seggi è dalle 7.00 alle 23.00, il giorno 21 settembre l’apertura dei seggi è dalle 7.00 alle 15.00.