Amalfi, i dati dallo scrutinio: Milano supera Del Pizzo dopo lo svantaggio iniziale

Amalfi. Gli scrutini in diretta parlano chiaro. Alfonso Del Pizzo, con i dati aggiornati alle ore 11:20 circa, perde il vantaggio conquistato sull’attuale sindaco Daniele Milano. La lista LIBERI, dunque, guadagna un distacco di un centinaio di voti su AMALFI RINASCE, mancano ancora alcune centinaia di schede da scrutinare, tutto è imprevedibile. Daniele Milano registra un vantaggio notevole nella sezione 6, quella di Tovere, ma nelle altre sezioni si registra un equilibrio e in alcune è anche in vantaggio Del Pizzo.

Tutti gli aggiornamenti in diretta in questo articolo: