La cerimonia di investitura del Magister Gennaro Arma ad Amalfi, che come Repubblica Marinara per prima nella storia ha stabilito le norme della marineria con la Tabula de Amalpha, riconosce al Comandante Gennaro Arma di Sant’Agnello, di incarnare i più alti valori marinareschi da esse fissati. La presenza del Vescovo Monsignor Soricelli, del Sindaco Daniele Milano, dell’Assessore Enza Cobalto, e del Magister ai piedi dell’affresco di Sant’Andrea , in cima alla monumentale scalinata, con alle spalle l’antica porta in bronzo,ha destato grande emozione, nonostante l’atmosfera di emergenza covid e la strada per Sorrento ,chiusa.

