Amalfi. Ecco il comodato d’uso gratuito PC per gli studenti dell’Istituto Superiore Marini Gioia.

Si informano gli alunni e le famiglie che, sull’home page del sito www.marinigioia.edu.it (con apposito banner), dal 20 settembre al 01 ottobre, è possibile compilare la richiesta per ottenere in comodato d’uso gratuito per il corrente a.s. 2020/21 e limitatamente al periodo di emergenza COVID-19, un pc portatile per poter agevolmente seguire le attività di didattica integrata digitale.

La dotazione a disposizione della scuola verrà prioritariamente assegnata a:

a) Alunni che frequentano classi in cui è stata attivata la D.I.D.;

b) Fascia di reddito anno 2019-20;

c) Assenza di altri dispositivi tecnologici in casa;

d) Possesso di dispositivi condivisi con altri figli impegnati in attività di didattica a distanza;

e) Possesso di dispositivi condivisi con componenti della famiglia impegnati in attività di smart working.