Amalfi: denunciato Andrea Cretella per avere aggredito il segretario generale del Comune

Amalfi. Il segretario generale del Comune di Amalfi, Roberto Franco ha sporto denunciato contro Andrea Cretella, candidato al consiglio regionale della Campania, per un’aggressione che sarebbe avvenuta la scorsa notte.

Ecco i fatti raccontati ai Carabinieri: intorno a mezzanotte Franco stava andando al garage Luna Rossa per mettersi in auto e rientrare a casa. A un tratto, in Via Pantaleone Comite, vicino l’hotel Marina Riviera, gli si è accostato un veicolo con all’interno Cretella che ha iniziato a inveire contro Roberto Franco. Cretella lo ha accusato di averlo ripreso con il cellulare mentre affiggeva manifesti elettorali nei pressi del Gran Caffè. Allo spiacevole avvenimento avrebbero assistito diversi testimoni.

Secondo la deposizione di Roberto Franco ai Carabinieri, Cretella sarebbe addirittura arrivato alle mani dandogli un colpo al torace. A intervenire affinché la situazione non degenerasse i testimoni che fortunatamente si trovavano sul posto.