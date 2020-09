Amalfi. Del Pizzo salta il faccia a faccia con Daniele Milano chiesto dai commercianti, ecco il suo post

Amalfi ( Salerno ) . La campagna elettorale si infuoca . Il direttivo della Fenailp , per le prossime elezioni amministrative , aveva programmato un confronto dibattito con i candidati sindaci Del Pizzo e Daniele Milano . Erano pervenute,privatamente parecchie domande sul commercio ed il turismo alle quali i candidati avrebbero dovuto rispondere.

L’incontro era in programma per lunedi 14 alle ore 20 presso la sala del cinema Odeon,messa a disposizione dal sig Pio Manzi. Mentre il candidato Sindaco Milano aveva garantito la sua partecipazione, il candidato sindaco Del Pizzo ha comunicato che per i molti impegni non poteva aderire all’invito. Peccato perchè è stata un’occasione sprecata, la campagna elettorale fatta con i post su facebook e i social network o cercando i voti nelle famiglie, avrebbe potuto avere un momento di confronto concreto, per la capitale della Costiera amalfitana