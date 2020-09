Amalfi. Da Del Pizzo si pensa a ricorso su voti della sezione 2, ma dai dati del Ministero non risultano voti contestati. Secondo voci di corridoio si vorrebbero far annullare venti voti andati a Matteo Bottone nella lista numero 2, del centro, perchè vi era una linea orizzontale unica nel trascrivere il nome Matteo e non due , una motivazione che con convince molto ma che potrebbe essere oggetto di ricorso al Tar Campania di Salerno.

Una elezione al cardiopalma per “Liberi” e il sindaco Daniele Milano, vinte per soli due voti, non potevano mancare le contestazioni-