Amalfi, comizi finali “di fuoco” per oggi venerdì 18 settembre

Amalfi: siamo alle battute finali. Si avvicina l’ora in cui i cittadini dovranno votare per le elezioni amministrative e intanto si “infiammano” gli ultimi comizi.

Per il candidato sindaco Alfonso Del Pizzo con la lista “Amalfi rinasce” sono in programma due appuntamenti oggi venerdì 18 settembre. Il primo alle 18:45 a Pogerola e il secondo alle ore 21 ad Amalfi, in Piazza Municipio.

Per il candidato sindaco Daniele Milano con la lista “Liberi” sono previsti pure due incontri: il primo alle ore 19:00 ad Amalfi, in Piazza Municipio, e il secondo alle 21:00 a Pogerola.