Amalfi come Furore. L’anno scorso la Marchese perse con Milo come Del Pizzo ha perso con Milano. Nel paese della Costiera amalfitana , incuneato fra Agerola e Conca dei Marini, continua la spaccatura con la designata sindaco da Andrea Ferraioli che continua a combattere sul web e i social network facebook, ovviamente i giornali vivono di comunicazione e riportano, come tutti i media, quello che viene comunicato all’esterno. Qui la guerra è mediatica, anche per le valutazioni per i risultati della Regione Campania, a tal proposito , quel che è stato detto di un impegno o appoggio del sindaco Milo al centro destra non trova conferma.

Intanto Antonella Marchese sottolinea come il suo raggruppamento abbia appoggiato Cascone, eletto PD a Napoli con De Luca Governatore della Campania. In ogni caso mentre la battaglia qui “furoreggia” sul web ad Amalfi si annunciano guerre legali che scontri ancora più duri e dilanianti per il paese, speriamo sempre che il tutto si risolva con un confronto democratico e civile e che il tutto rimanga nell’ambito di un aspro confronto ma sui social.

