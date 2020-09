Amalfi. Bar chiuso per “scrupolo” in attesa di un test per il Covid, l’amarezza del proprietario per i commenti. Il Coronavirus Covid-19 sta facendo più danni sul cervello della gente che sulla salute a quanto pare , visto il post su facebook del titolare del Bar Serena che con grande responsabilità ha chiuso il bar in attesa di un risultato del tampone dall’ASL di Salerno. Risultati tardivi qui come in tutta la Campania che creano non pochi disagi. Ecco il post

Solitamente non amo esternare le mie considerazioni sia da amministratore delle società che rappresento che da cittadino , purtroppo si sono verificate determinate circostanze che mi hanno profondamente amareggiato.

E ‘ facile parlare senza conoscere i fatti : QUESTO E’ AMALFI OGGI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Giorno 04/09/2020 un dipendente a carico della società Sirena s.r.l. è venuto a conoscenza che un suo amico di Positano che frequenta regolarmente i locali della movida amalfitana era risultato positivo al Covid19 . Il sottoscritto da buon padre di famiglia nella stessa giornata di venerdì senza essere obbligato dagli enti preposti invitava tutti i propri dipendenti a sottoporsi al test sierologico sostenendo tutti gli oneri del caso . I risultati dei test confermavano la negatività di tutti i ad eccezione di uno che necessitava “ solo per scrupolo” di ulteriori indagini che ribadivano una volta ultimate ,come era lecito attendersi , la negatività al covid-19

Preciso ancora una volta che l’azienda non è mai stata sottoposta a chiusura preventiva ma in piena collaborazione con gli organi competenti ha attuato le procedure previste dal protocollo aziendale delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro e delle ordinanze regionali

La società in tutto il periodo di osservazione si è prodigata nell’assistenza quotidiana di uno dei dipendenti che per motivi di lavoro soggiornava ad Amalfi, non ricevendo la solidarietà di alcuno amalfitano, anzi è stata bersagliata da critiche gratuite e da cattiverie ingiustificate. Ancora una volta le società da me rappresentate, sono state infangate gratuitamente, da chiacchiericcio becero e insulso mosso probabilmente da invidia come avviene ormai da anni senza alcun motivo.

Ancora oggi nonostante sia palese la totale negatività al covid dei dipendenti della nostra società, si continua a speculare senza alcun ritegno sull’accaduto. IL NOSTRO COMPORTAMENTO sia di esempio a tutti, considerato che ancora una volta la coscienza di alcuni ha agito in modo diverso anteponendo i propri interessi economici a dispetto della salu