Amalfi . Ci hanno messo un po’, si sono fatti attendere ma alla fine sono arrivati e si sono presi la piazza. La serata trascorsa ad Amalfi è stata gradevole, la temperatura ottimale e queste condizioni erano perfette per l’abbraccio della gente di Amalfi a Daniele Milano ed ai componenti della lista “Liberi”per il primo comizio elettorale della lista n. 2, con tanto di presentazione dei candidati.

L’intervento di Daniele Milano è stato puntuale e preciso, la lista degli obiettivi raggiunti è stata centellinata a dovere, le operazioni di bilancio a supporto dell’azione amministrativa è stata spiegata con chiarezza di termini e senza mai appesantire l’attenzione deli cittadini.

A parlare sono stati anche alcuni candidati: Massimo Malet, Giorgio Stancati, Ilaria Cuomo, Francesca Gargano e le new entri, i giovani Salvatore Fusco e Simone Lucibello.

Gli uscenti hanno snocciolato i risultati raggiunti ognuno per la propria competenza mentre i nuovi arrivati hanno descritto quelli che sono i loro sogni e descritto la loro idea paese.

L’appuntamento adesso viene rimandato nei rioni e nella frazione di Pogerola Domenica sera.