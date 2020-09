Al via la XXIVesima edizione di Gusta Minori: Ricostruita immagini in 3D la vita della Villa Romana

Buonocore (direttore artistico Gustaminori): “Ricostruita immagini in 3D la vita della Villa Romana di Minori. Per la prima volta potremo vedere come era dalla sua creazione fino all’eruzione con distruzione. In esclusiva per Gustaminori 2020 videomapping a 360°, di notte, ma anche con attori, musiche inedite, ballerini che faranno rivivere l’atmosfera del I secolo d.C. per un grande evento con effetti scenici ai quali stiamo lavorando da 3 mesi”.

Al via la XXIV esima edizione di Gusta Minori, organizzata dall’Associazione Gusta Minori, Comune di Minori e Scabec.

Come era la Villa Romana di Minori? Quale la storia di chi la creò? Ed i volti che l’abitarono? Dall’11 al 13 di Settembre, ore 20, 21 e 15 e 22 e 30 per ammirare effetti scenici unici all’interno di quel sito romano sul mare della Costa D’Amalfi.

“Per la prima volta presenteremo alla stampa ed al pubblico un videomapping in 3 D nella location della Villa Romana di Minori risalente al I Secolo d.C. ed ecco che vedremo la creazione di questa meravigliosa villa, come era, ma anche i personaggi che parleranno e passeggeranno all’interno degli ambienti in 3 D, gli incontri, gli eventi ludici, poi l’eruzione del Vesuvio, la sua distruzione. Vivremo tutto in versione notturna e come se fossimo fisicamente presenti nel I Secolo d.C. con effetti speciali che sorprenderanno. Il tutto all’interno della stessa Villa Romana di Minori. Il pubblico, seguendo le norme anti Covid, verrà accolto da attori e personaggi in costumi di allora. Drama de Antiquis 5.0, è l’evento multimediale che sarà presentato alla stampa Venerdì 11 Settembre alle ore 20 ed aperto anche al pubblico, in occasione della XXIV edizione di Gustaminori. Stiamo lavorando da mesi ad una pre-produzione con Effetti speciali, scenografie in Videomapping a 360°, sonorità musicali inedite, che con una messa in scena unica nei costumi, supportata da attori, cantanti, ballerini, musicisti, sarà la miscela che esploderà nei 3 giorni di rappresentazioni dall’11 al 13 Settembre”. Lo ha annunciato Gerardo Buonocore, Direttore Artistico di Gustaminori ed autore.

Vie dell’Arte e del Palato saranno a Minori in occasione di questo evento che lo scorso anno ha richiamato l’attenzione anche della stampa internazionale. Gustaminori è l’unico evento che mette insieme le varie forme artistiche come musica, con opere inedite, teatro, pittura, unendole ai prodotti tradizionali della Costiera Amalfitana.

Drama De Antiquis” 5.0, ideato da Gerardo Buonocore per la regia Lucia Amato, sotto l’egida di Scabec, Regione Campania e con il patrocinio del Comune di Minori.

L’accesso al pubblico sarà consentito in un numero contingentato con prenotazione obbligatoria nominativa da effettuarsi su gustaminori.eventbrite.it.

Gli spettacoli con videomapping interno alla Villa Romana, si svolgeranno tutte le sere dall’11 al 13 Settembre alle ore 20, 21 e 15 e 22 e 30.

“Quella che sta per iniziare è un’edizione che sorprenderà per davvero. Un videomapping a 360 gradi nel cuore del sito archeologico che guarda verso il mare della Costa D’Amalfi con il 3D che ricostruirà visivamente le tappe più significative della vita di questa Villa Romana del I secolo d.C. con affreschi e mosaici. La cultura ha bisogno di contagi, di quelli che migliorano l’animo – ha proseguito Buonocore – la mente, l’essere, parlare di cultura, fare cultura, ricevere cultura deve diventare una necessità per disegnare nuove prospettive per chi lavora in questo meraviglioso mondo ma soprattutto per chi ne usufruisce.

La 24 edizione del GustaMinori è stata progettata proprio per approfittare di questo momento di disagio sociale e mutarlo a favore di una speranza di rinascita attraverso una rimodulazione del format originale aprendo le porte ad altri canali di rilancio del territorio.

Al centro dell’idea non poteva che esserci il monumento simbolo delle origini della costa d’Amalfi, la meravigliosa Villa Marittima Romana del 1° sec d.C. che avrà l’occasione di rivivere nei suoi colori, nei sui primordiali splendori attraverso un dramma musicale: Drama de Antiquis 5.0.

La novità assoluta però la riserveremo a tutti coloro che per ovvi motivi, legati alla severe misure di prevenzione non potranno assistere all’esperienza dal vivo creando, in post-produzione un prodotto mediatico esclusivo ed innovativo.

Una regia televisiva firmata da un regista di fama nazionale sarà il risultato di una sponsorizzazione e promozione della nostra regione, il film sarà un veicolo nuovo per poter gustare le nostre origini e preparare la strada ad una ripresa culturale ed economica che ci accompagnerà al nostro prossimo 25°”.