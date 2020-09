Al via i test per medicina, il ministro Speranza: “In bocca al lupo ragazzi, siete il futuro”

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, durante gli eventi in corso a Scala, in Costiera amalfitana, non ha potuto fare a meno di fare il suo in bocca al lupo a tutti i giovani studenti neo diplomati e non, impegnati durante queste ore per il test di ingresso alla tanto ambita facoltà di medicina.

Un grande in bocca al lupo a tutte le ragazze e i ragazzi che questa mattina compiono il primo passo verso la facoltà di medicina.

Siete il futuro del nostro bene più prezioso, il Servizio Sanitario Nazionale.