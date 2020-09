Agerola, tre nuovi contagi da covid-19. Il sindaco: “Tutti dallo stesso nucleo familiare”

COVID-19: 3 NUOVI CASI DI POSITIVITÀ AD AGEROLA

In data odierna l’ASL Napoli 3 sud ha dato comunicazione di tre nuovi casi di positività nel nostro Comune – ha detto il sindaco Luca Mascolo.

I soggetti appartengono allo stesso nucleo familiare. Sono stati sottoposti a tampone, perchè entrati in contatto con un familiare, in vacanza ad Agerola ad agosto, risultato positivo da Covid19. Sono asintomatici, godono di ottima salute e sono in isolamento domiciliare già dal giorno 4 settembre.

Nel rispetto dei protocolli di sicurezza, è stata già ricostruita la rete dei contatti. La situazione resta sotto controllo. Sarà nostra cura comunicare eventuali aggiornamenti.

Chiediamo alla cittadinanza di non abbassare la guardia e rispettare le tre regole: uso della mascherina, distanziamento sociale e lavarsi frequentemente le mani. Raccomandiamo di mantenere la calma e rivolgersi, in caso di bisogno, al proprio medico di famiglia, evitando possibilmente di sollecitare gli uffici dell’Asl, il cui personale in questo momento si trova impegnato a gestire situazioni delicate sull’intera area di propria competenza.