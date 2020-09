Agerola. Scuole: bonus libri, scadenza prorogata. Aiuti alle famiglie in difficoltà, anche quest’anno sono previsti i bonus libri per gli alunni della scuola secondaria, di primo e secondo grado. Una possibilità maggiore decisa dal comune per poter garantire il beneficio a più famiglie e, ieri, è stato annunciato il posticipo della chiusura dei termini per la presentazione delle domande. Si potranno, dunque, presentare le istanze fino al giorno 8 ottobre.

I voucher messi a disposizione serviranno per l’acquisto dei libri di testo e contenuti didattici alternativi scelti dalla scuola. Potranno accedere ai benefici i genitori o altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, che presentino un valore Isee in corso di validità, rientrante nelle seguenti due fasce: fascia 1 con Isee da euro 0,00 ad euro 10.633,00; fascia 2 con Isee da euro 10.633,01 ad euro 13.000,00.

Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con Isee rientrante nella fascia 1. Qualora residuano risorse dopo la copertura totale del fabbisogno riferito alla fascia 1, le stesse saranno destinate alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con Isee rientrante nella fascia 2. La cedola o il voucher dovranno essere negoziati presso librerie convenzionate con il comune.

Fonte Metropolis