Agerola. Riduzione della Tari per i titolari di utenze non domestiche con attività sospesa per l’emergenza da Covid-19. Ecco come fare

Il Comune di Agerola – così come comunicato sulla sua pagina Facebook – approva la riduzione Tari per tutte le attività economiche soggette a sospensione durante il periodo del lockdown.

I titolari delle utenze non domestiche che per effetto dei decreti governativi hanno dovuto sospendere la loro attività o hanno subito ridimensionamento, potranno usufruire di una riduzione della Tari commisurata al periodo in cui non hanno potuto lavorare.

Pertanto la Giunta Comunale con DGC n. 81 del 20/08/2020 ha previsto apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante l’emergenza Covid-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo ed in particolare:

Le attività del comparto turistico ricettivo compreso bar e ristoranti nella misura del 40%;

Le altre attività obbligate per legge alla sospensione nei limiti temporali della chiusura.

Per ottenere questo beneficio i titolari delle suddette utenze dovranno presentare una domanda all’Ufficio Tributi del Comune di Agerola, compilando la modulistica presente sul sito del Comune nella sezione “trasparenza rifiuti”.

Ecco come fare.

Compilare la modulistica e presentarla o inviarla: direttamente presso la sede comunale – Ufficio Tributi o via PEC (posta certificata) a tributi.agerola@asmepec.it entro e non oltre il 23 settembre 2020.

Per informazioni e domande sulla compilazione della modulistica contattare telefonicamente l’Ufficio Tributi al tel. 081.8740227 – 081.8740223, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 allre 12.00.

L’Ufficio Tributi prenderà in carico solo le domande pervenute entro il termine indicato ed applicherà la riduzione qualora spettante direttamente in bolletta.