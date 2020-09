Agerola, quattro nuovi positivi. Il sindaco: “Decine di tamponi in corso”

In data odierna l’ASL Napoli 3 sud ha dato comunicazione di quattro nuovi casi di positività nel nostro Comune – ha dichiarato l’amministrazione comunale di Agerola.

E’ in corso uno screening approfondito sulla rete dei contatti riconducibili ai casi positivi registrati nei giorni scorsi. Decine di tamponi sono stati effettuati, allo scopo di tracciare i contatti ed isolare le persone asintomatiche. Gli esiti, in questo momento comunicati dall’Asl, fanno emergere quattro nuovi soggetti positivi: tutti asintomatici e tutti in buona salute.

Due casi odierni appartengono al nucleo familiare del soggetto positivo al Covid19 del 9 settembre. Già in isolamento domiciliare. Il terzo caso è stato sottoposto a tampone perché entrato in contatto con un soggetto positivo non residente ad Agerola. Già in isolamento domiciliare. Il quarto caso emerge da uno screening di routine nel proprio luogo di lavoro. E’ stata già ricostruita la rete di contatti e si trova in isolamento domiciliare.

Non abbassare la guardia è davvero fondamentale. Si raccomanda il rispetto delle tre misure di precauzione: uso della mascherina, distanziamento sociale e lavarsi frequentemente le mani. Scaricare l’app Immuni ci consente di controllare l’andamento del virus ed essere avvertiti in modo anonimo di eventuali contatti prolungati con un soggetto positivo. Tutto avviene nel pieno rispetto della privacy, quindi la diffusione dei propri dati anagrafici. E’ possibile scaricarla tramite gli Store del proprio smartphone.