Agerola. Nuovo caso di positività al Coronavirus: leggero stato febbrile, in isolamento domiciliare insieme alla famiglia. Riportiamo di seguito quanto scritto sulla pagina Facebook del Comune di Aregola:

In data odierna l’ASL di Napoli 3 sud ha dato comunicazione di un nuovo caso di positività nel nostro Comune. La persona, sottoposta a tampone spontaneo in data 5 settembre per il verificarsi di un leggero stato febbrile, è risultata positiva. Si trova, insieme alla sua famiglia, in isolamento domiciliare.

In questo momento siamo in stretto contatto con la persona e, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, siamo impegnati nella ricostruzione della rete dei contatti.