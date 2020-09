Agerola. Il dirigente si dimette, la giunta posiziona il vicario. Colpo di scena al Comune: si dimette Giovanna Peccerillo, responsabile del settore finanziario. Il rapporto di lavoro si interromperà ufficialmente a partire dal 15 settembre prossimo. Nei giorni scorsi la giunta comunale, guidata dal sindaco Luca Mascolo, ha votato all’unanimità la presa d’atto delle dimissioni volontarie della dottoressa Peccerillo, in servizio al Comune di Agerola dal 31 dicembre 2014.

Alla luce di queste novità, l’ente agerolese potrà avvalersi della facoltà data dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro senza che questa sia preceduta dal periodo di preavviso. Tutto ciò, tenuto conto che le funzioni dirigenziali gestionali del settore finanziario sono esercitate ed assicurate da Rocco Naclerio, già nominato con decreto sindacale del 21 luglio 2020 sostituto in tutte le funzioni in carico della Peccerillo. Nello stesso tempo la giunta comunale ha decretato che, per il periodo di conservazione del posto, si provvederà a coprire il posto vacante ma non disponibile di istruttore direttivo contabile mediante il conferimento dell’incarico a Naclerio, attuale sostituto della Peccerillo. Rocco Naclerio ha assicurato infatti la propria disponibilità a ricorrere a forme di assunzioni flessibili a tempo determinato, nei modi consentiti dalla normativa vigente. La giunta comunale agerolese ha, nello stesso tempo, incaricato il responsabile vicario nel settore finanziario per tutti gli adempimenti connessi alla gestione giuridica, economica e previdenziale del fascicolo personale della dipendente, esclusa la corresponsione degli emolumenti stipendiali e rateo di tredicesima mensilità. Oltre alla predisposizione della pratica per il Trattamento di Fine Rapporto dove richiesto, stante la non interruzione di rapporto con la pubblica amministrazione.

