Agerola. Danni a seguito degli eventi meteorologici del 21 e 22 dicembre 2019, ecco come richiedere i contributi

Agerola. Il sindaco Luca Mascolo – così come riportato sulla pagina Facebook del Comune – ha emesso un avviso pubblico relativo alla richiesta di contributi per i danni subiti al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive in seguito agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 21 e 22 dicembre 2019.

I soggetti interessati, privati cittadini, persone fisiche e giuridiche, titolari di attività economiche e produttive, dovranno trasmettere la documentazione attestante gli eventuali danni subiti entro il 23 settembre 2020.

Le segnalazioni dovranno essere distinte tra danni subiti al patrimonio privato – scheda B1 – e danni alle attività economiche produttive – scheda C1 – mediante la compilazione delle stesse allegate all’OCDPC n. 640/2020 nonché al Decreto del Commissario delegato n. 2 del 23/08/2020 reperibili presso il Comune di Agerola o scaricabili dal sito www.lavoripubblici.regione.campania.it nella sezione “Commissario Delegato – OCDPC 649/2020”, anche in formato editabile.

Le schede dovranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente entro le ore 14.00 del giorno 23 settembre 2020.