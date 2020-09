A Venezia riconfermato Luigi Brugnaro, a Mantova festeggia Mattia Palazzi, il sindaco uscente del Pd. Il centrodestra esulta per il risultato a Macerata, mentre a Reggio Calabria è testa a testa tra Giuseppe Falcomatà e lo sfidante Nino Minicucci. Si andrà al ballottaggio anche a Matera: sfida tra Rocco Sassone del centrodestra e Domenico Bennardi del M5s. Il giorno dopo la vittoria del Sì al referendum per il taglio dei parlamentari e il 3 a 3 alle Regionali, alle ore 9 di oggi è cominciato lo scrutinio delle Comunali. Spoglio in corso anche in Valle d’Aosta, in questo caso però per le regionali: a scrutinio quasi ultimato, la Lega Vda è saldamente il primo partito con il 23,9% dei voti, ma seguono l’Union Valdotaine (15,8%) e Progetto civico progressista (15,2%) che si sono già detti pronti ad un accordo per governare la Regione insieme agli altri schieramenti autonomisti.

In totale le amministrative riguardano 962 Comuni, tra cui tre capoluoghi di regione (Aosta, Trento e Venezia), oltre ad altri 16 capoluoghi di provincia: Agrigento, Andria, Arezzo, Bolzano, Chieti, Crotone, Enna, Fermo, Lecco, Macerata, Mantova, Matera, Nuoro, Reggio Calabria e Trani. In Laguna, quando manca una manciata di sezioni, la vittoria di Brugnaro è ormai chiara. Il primo cittadino, dato intorno al 55%, rivendica la sua natura civica: “Si conferma una strada a guida civica, ho sempre detto di non avere nessuna tessera politica di nessun tipo”. Il suo principale competitor, il candidato del centrosinistra Pierpaolo Baretta, gli ha fatto i complimenti per la riconferma. È confermata la vittoria pure per Franco Ianeselli a Trento: il candidato del centrosinistra ottiene circa il 54%. Non ci sarà sicuramente ballottaggio nemmeno a Mantova, dove Palazzi va verso un consenso vicino al 70%, né a Imola che torna al centrosinistra dopo due anni di guida M5s.