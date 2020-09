Sorrento. Un locale davvero speciale in via Torquato Tasso 53/55 Semola Pasta Bar, un ristorante innovativo con un menù totalmente a base di pasta fresca: dai primi piatti fino al dolce. Tre i dessert proposti, infatti, spiccano lo Spaghetto alla nutella, il Pacchero Napoletano che vuole diventare un cannolo siciliano e il Raviolo di crema e amarena.

Una verà novità per la Penisola Sorrentina. “Semola Pasta Bar è per tutti quelli che amano la pasta fresca e gli ingredienti di alta qualità a prezzi competitivi! Nessun altro posto può competere col sapore autentico di un piatto fatto in casa”. L’idea del progetto potrebbe davvero avere un riscontro che vada oltre la Campania, chissà. Intanto sono stati straordinari ad accoglierci Domenico, Marco, Miriam e Adam.

Il locale sta avendo davvero successo e non solo fra gli stranieri “Gli italiani sono buoni intenditori e sono rimasti entusiasti, stiamo avendo molti riscontri positivi”. Per non parlare degli intingoli, salse e sughi straordinari che puoi assaggiare a tavolo combinandoli con la pasta fritta come antipasto. Davvero una leccornia.

E per chi non vuole perdersi il gusto delle proposte di Semola pur restando a casa propria, è possibile prendere anche i piatti da asporto. E non solo, il ristorante fa anche consegna a domicilio. Si può contattare telefonicamente il ristorante o fare l’ordine tramite le applicazioni di JustEat e Localdeliveryapp. Pagamento consentito anche con carta.

“Il delivery lo abbiamo da prima del Covid, abbiamo sempre pensato a tutto quello che potrebbe essere utile ai nostri clienti appassionati”

08119004857