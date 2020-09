A Milano, si cercano \"Boschettieri\"

“Boscoincittà” è un bellissimo parco pubblico del Comune di Milano che è stato realizzato da “Italia Nostra” Milano Nord a partire dal 1974, attraverso il suo Centro Forestazione Urbana, con boschi, prati, corsi d’acqua, zone umide, circa duecento orti assegnati a cittadini che li coltivano con la solerte cura meneghina. L’ambiente è caratterizzato da un laghetto, un giardino e un frutteto. Si trova nell’ovest della città, all’interno del più ampio perimetro del Parco agricolo Sud Milano, nei pressi dello Stadio di San Siro. Si estende su 120 ettari, da Figino fino in via Caldera in connessione con il Parco delle Cave e il Parco di Trenno. Chi arriva al bosco ha la sensazione di essere lontano dalla città e di entrare in un ambiente naturale che in realtà è il risultato di un’attenta progettazione paesaggistica. Il Bosco è stato realizzato su terreni pubblici concessi dal Comune di Milano, per iniziativa dell’associazione “Italia Nostra“, e grazie alla collaborazione di migliaia di volontari. Famiglie, studenti, scout, singoli cittadini hanno piantato alberi e zappato. Oggi “Boscoincittà” è molto amato e frequentato. Al limitare del bosco c’era una cascina quattrocentesca che il direttivo ha deciso di restaurare. Le camere e il salone sono messi a disposizione delle scolaresche, anzi da alcuni anni, diverse stanze della cascina sono affidate a studenti universitari, anche fuori sede, che ne facciano richiesta. Gli studenti universitari interessati (dai 19 ai 24 anni) possono linkarsi al sito boscoincittà.it, le domande per candidarsi ai quattro posti disponibili per il 2021 scadranno il 10 ottobre 2020. L’ospitalità è gratuita, dura un semestre prorogabile per un altro anno, ma è richiesto un contributo mensile di 80 euro per coprire le spese, inoltre gli studenti dovranno svolgere alcune ore di volontariato nel parco (otto la settimana, più un giorno di servizio al mese nel weekend). I cosiddetti “Boschettieri” dovranno pulire i viali, raccogliere rami secchi, occuparsi della pulitura del laghetto, del semenzaio e aiutare i giardinieri nelle nuove piantagioni. Boscoincittà è un luogo ameno, un’esperienza indimenticabile e formativa per chi ama immergersi totalmente nella natura.

a cura di Luigi De Rosa

(foto tratte dal web, fonte Il Corriere della Sera 15 settembre 2020)

APPROFONDIMENTI: www.cfu.it · info@cfu.it · 02.4522401