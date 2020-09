“A casa tutti bene”, stasera su Rai 1 il film di Gabriele Muccino

“A casa tutti bene” è il film di Gabriele Muccino scelto per la prima serata di Rai 1 di oggi domenica 13 settembre, in onda dalle 21:25. La pellicola del 2018, presentata con gran parte del cast direttamente a Sanremo vista la sua uscita il 14 febbraio, ha incassato 9,1 milioni di euro. Il film diventerà una serie tv, la prima di Gabriele Muccino per Sky.

Ecco la trama: In occasione delle nozze d’oro, Alba e Pietro riuniscono tutta la famiglia nella villa sull’isola dove ormai si sono ritirati da diverso tempo. Vengono però sorpresi dal maltempo e si ritroveranno a convivere più a lungo di quanto previsto portando così alla luce tutte le rivalità, le gelosie, le tensioni che percorrono una tipica, larga, famiglia italiana.