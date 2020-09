A bordo della MSC Grandiosa si viaggia in sicurezza grazie al braccialetto MSC for Me, in grado di tracciare i contatti

Con un post pubblicato sulla pagina Facebook MSC Unofficial, la compagnia di navigazione presenta la nuova iniziativa presente a bordo della MSC Grandiosa finalizzata a gestire al meglio le misure di sicurezza in questo periodo di emergenza Covid-19: “A bordo di MSC Grandiosa ogni ospite riceverà un braccialetto MSC for Me, che faciliterà le transazioni contactless sulla nave, oltre a tracciare ogni contatto.

Il braccialetto smart registra i nominativi delle persone con cui si è entrati in contatto per un tempo superiore ai 15 minuti e a una distanza inferiore a un metro. Consente così, qualora a bordo si registri un caso di positività al Covid-19, di effettuare l’indagine epidemiologica e risalire ai contatti avuti nei 3 giorni precedenti in modo da isolare i soggetti ed effettuare i test. Il braccialetto può essere utilizzato anche come chiave della cabina e per effettuare i pagamenti a bordo”.