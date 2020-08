Zavoli, ieri i funerali. 10 anni fa il Premio di Giornalismo Civile a Positano con Mare, Sole e Cultura

L’umanesimo di Sergio Zavoli «non elude mai i grandi temi della vita, li affronta nella loro asperità per trovare una via d’uscita, una via di comprensione dell’uomo». Così don Carlo Brezza, diventato amico di Sergio Zavoli nel suo ultimo anno, ha raccontato ieri il maestro del giornalismo, già senatore, presidente della Rai ed ex direttore de «Il Mattino» scomparso a 96 anni, ai funerali a Roma nella chiesa di San Salvatore in Lauro.

Amici e colleghi di Zavoli si sono stretti intorno alla seconda moglie, la giornalista Alessandra Chello, e alla figlia avuta dal primo matrimonio, Valentina. Tra gli altri Gianni Letta, Walter Veltroni, l’ad Rai Fabrizio Salini, l’ex presidente del Coni Franco Carraro; Renzo Arbore, particolarmente commosso; Silvia Costa, Maria Elena Boschi, Anna Finocchiaro, Valeria Fedeli, Luigi Zanda, l’ex presidente Rai Monica Maggioni, Luigi Gubitosi, ex dg Rai ora ad di Tim; Vincenzo Vita, il presidente Fnsi Beppe Giulietti («di Zavoli rimane l’amore infinito per la libertà e il rispetto della parola, dietro ognuna per lui c’era una dignità»); Andrea Gnassi, sindaco di Rimini, dove il giornalista riposerà accanto al suo amico Federico Fellini. Fra le corone in chiesa, quelle della presidente del Senato, Elisabetta Casellati, dei senatori del Pd e della Rai. Sul feretro una composizione di rose giallo pallido, sistemata in chiesa insieme agli altri fiori dalla «tat» di casa Zavoli, Regina, «che era diventata diventata per Sergio una confidente», ha detto don Brezza: «A lei, che io sappia, Sergio ha confidato di voler essere sepolto a Rimini vicino a Fellini. Parlavamo spesso di Dio. Mi diceva credo di credere».

Zavoli «ha dedicato tanti anni a definire il servizio pubblico e i valori etici di una professione delicata e difficile come quella del giornalista» ha detto Gianni Letta. Michele Mirabella si è chiesto se le nuove generazioni sapranno cogliere «quel grandissimo contributo che ha dato al mestiere di giornalista». Monica Maggioni ne ha ricordato la capacità «di raccontare ogni fascia della società, con la stessa profondità». Nel pomeriggio riminesi in coda alla camera ardente per Zavoli al teatro Galli. La moglie Alessandra ha ringraziato tramite il sindaco la città «per questo abbraccio fantastico» e ha detto che «è stato come avrebbe voluto» il maestro del giornalismo. «Il gusto e la sobrietà sono nel suo stile».

10 anni fa il Premio di Giornalismo Civile a Positano con Mare, Sole e Cultura

Ecco l’articolo all’epoca

Nell’ ambito della XVIII Edizione di POSITANO 2010 MARE, SOLE E CULTURA questa mattina nella sala Consiliare del Comune di Positano in costiera amalfitana , è stato assegnato il Premio Internazionale di Giornalismo Civile dedicato a Carlo e Salvatore Attanasio al giornalista, senatore Sergio Zavoli e un riconoscimento speciale all’ Ambasciatore Rocco Antonio Cangelosi attualmente consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica. Al seminario culturale un pubblico d’eccezione:Giovanni Russo,il prof.Francesco D’ Episcopo,il filosofo Giulio Giorello,il vice diret.di TG1 Gennaro Sangiuliano,lo scrittore Rino Mele ed ancora Matilde Romito,Mario Quadraroli,il sindaco di Positano Michele De Lucia con la Giunta comunale e le forze dell’ordine con il Comandante dei CC Rosario Nastro e il luogotenente delle Fiamme Gialle mar. Gennaro Gargiulo. Giovanni Russo presidente del Premio Internazionale di Giornalismo Civile ha così iniziato la motivazione del alto riconoscimento a Sergio Zavoli: ” Il “Premio è un riconoscimento alla carriera ma sopretutto all’impegno covile, culturale e professionale di una delle figure più rappresentative del giornalismo italiano: Sergio zavoli. Da quando è stato fondato, il premio è stato conferito ad alcuni dei maggiori giornalisti italiani: DaEzio Mauro a Giulio Anselmi, Giorgio Bocca, Nello Ajello Gian Antonio Stella, per citare solo alcuni nomi. Quest’anno la giuria , composta dal prof. Giulio Giorello, dall’ avv. Gerardo Marotta, presidente dell’Istituto italiano di studi filosofici, e dal prof. Francesco D’Episcopo e della quale mi onoro di essere presidente,ha deciso all’unanimità di assegnare il premio a Sergio Zavoli……” . Da sin: Marsia Lamberti, Gennaro Sangiuliano vice direttore TG1, Sergio Zavoli e Giovanni Russo presidente del Premio internazionale di giornalismo civile. Un secondo riconoscimento è andato all’ amb. Rocco Antonio Cangelosi per il libro” Ventennio costituzionale dell’Unione europea” da .S- Marsia Lamberti, l’Ue deputato Alfonso Andri, l’ambasciatore Rocco Antonio Cangelosi e Giovanni Russo presidente del Premio internazionale di giornalismo civile. “Il Ventennio Costituzionale” ripercorre il faticoso e travagliato cammino delle riforme delle Istituzioni Comunitarie dal Progetto di Trattato Spinelli fino alle recenti vicissitudini che hanno contrassegnato la ratifica del Trattato di Lisbona, dopo il fallimento del Trattato Costituzionale europeo. L’autore fornisce, attraverso la raccolta di interventi pubblicati a ridosso della conclusione dei più importanti negoziati, dei quali egli è stato molto spesso parte attiva, una testimonianza viva e fedele sui protagonisti e sulla dinamica negoziale delle fasi salienti del processo di integrazione europea. Si tratta di un’accurata ricostruzione storica di un periodo caratterizzato da grandi entusiasmi, speranze e cocenti delusioni, nel tentativo di portare l’Europa ad essere a pieno titolo quel “global player”sulla scena internazionale, che molti auspicano. Il positivo risultato del referendum in Irlanda e la ratifica della Polonia fanno ben sperare in una rapida entrata in vigore del Trattato che conclude una lunga fase di negoziati e schiude nuovi orizzonti per l’Unione Europea.” Sergio Zavoli dopo la premiazione durante un intervento di ringraziamento applauditissimo. Una vera e propria lectio magistralis “Difficile è definire giornalismo civile, il giornalismo dovrebbe essere giornalismo tout court, non può essere incivile. Incivile è nascondere i fatti, non dire le cose. Oggi i media devono coinvolgere i giovani e farli rendere partecipi alla vita pubblica, bisogna fargli sapere le cose. In questo senso allora sono riconoscente per questo premio” Foto Massimo Capodanno che potete vedere sul suo blog Positano My Life