Incontro fra cultura e gastronomia. Presentazione tratta dal libro Le Ville Romane in penisola sorrentina di Lucio Esposito con la moderazione di Raffaele Attardi. Il nuovo impulso dato alla gastronomia di nicchia dai fratelli Attardi è orientato al piacere della conoscenza oltre e alla degustazione del particolare. Nel rispetto del protocollo anticovid è necessaria la prenotazione.

Il mio sogno, dice Lucio nella conversazione è avere una imbarcazione turistica che girando nel golfo di Napoli e sulla costa Amalfitana , faccia tappa a Vico Equense per la Villa del Pezzolo, a Marina di Cassano per il Ninfeo di Pipiano, sotto Villa Nicolini e sotto Villa tritone per le belle e complesse peschiere, sotto l’Hotel Syrene per i ninfei, al capo di Sorrento con bagno nella piscina naturale, al Portiglione di Puolo per i lacerti di mura visibili, a Punta San Lorenzo per i pochi ruderi ancora visibili, Punta della Campanella , per il luogo del Tempio di Athena, Positano per la villa sotto la chiesa, ad Amalfi per la villa sotto il negozio di ceramiche a Minori per la villa e l’antiquarium e a Vietri nella pizzeria con resti di Terme.