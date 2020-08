Vietri sul Mare. Sub 80enne colto da malore: salvato dalla Guardia Costiera

Nella mattinata di oggi la Guardia Costiera di Salerno ha prestato soccorso ad un sub colto da malore in località Marina D’Albori, nel Comune di Vietri sul mare.

Il sub aveva raggiunto da solo una spiaggia inaccessibile via terra ed era stato notato da alcune persone che prontamente hanno lanciato l’allarme alla sala operativa della Capitaneria di porto di Salerno. La Guardia Costiera ha immediatamente inviato la dipendente motovedetta dedicata in via esclusiva alla ricerca e al soccorso in mare che in pochi minuti ha raggiunto il malcapitato, un uomo di circa 80 anni. Il sub, in stato di semicoscienza, è stato recuperato dai militari intervenuti e trasportato al Molo Manfredi del porto di Salerno, dove è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 per il successivo trasferimento al nosocomio cittadino.

Con l’approssimarsi del fine settimana più caldo della stagione, si rinnova l’invito a rispettare le norme vigenti per una balneazione sicura e ad adottare il buon senso prima di intraprendere attività in acqua.