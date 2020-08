Vietri sul Mare, sposa colpita dal drone del fotografo finisce al pronto soccorso

Sarà un giorno che davvero non dimenticherà mai. Amara e dolorosa disavventura per una giovane sposa di Angri, che in occasione delle nozze a Vietri sul Mare – come scrive il quotidiano “Le Cronache” – è stata colpita da un drone. L’apparecchio utilizzato per realizzare video e foto che immortaleranno il giorno più bello, forse fatto volare troppo basso da un fotografo dell’Agro non troppo esperto, ha preso in pieno la giovane sposa. Che ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari dell’ospedale nocerino Umberto I per farsi medicare le ferite: fortunatamente nulla di grave.