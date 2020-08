Vietri sul Mare. Questa sera sanificazione anti – Covid sul territorio. Il giorno 29/08/2020 alle ore 23.30 su disposizione del Sindaco Dott. Giovanni De Simone e in totale accordo con l’Amministrazione Comunale si procederà alla Sanificazione anticovid delle seguenti aree – Iaconti -Padovani- Dragonea – San Vincenzo – . Siamo Vicini con il cuore e con i fatti ai nostri concittadini delle aree sopracitate . Non creiamo allarmismi inutili rispettando obbligo di mascherina e distanziamento sociale .Siamo pronti a mettere in campo tutto per la sicurezza sanitaria dei nostri concittadini . W Dragonea W Vietri Sul Mare . Il Delegato All’Ambiente Salvatore Pellegrino.