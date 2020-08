Vietri sul Mare. Questa mattina inaugurazione del parcheggio pubblico presso la stazione ferroviaria

Vietri sul Mare. Questa mattina, alla presenza del sindaco Giovanni de Simone, è stata inaugurata la nuova area di sosta ed interscambio presso la stazione ferroviaria della città, con oltre 150 posti auto. Un’opera realizzata in tempi record, ovvero in meno di un mese, e che rappresenta una svolta storica per il paese e per il futuro del turismo e del commercio. Vietri sul Mare diventa, così, sempre più una città accogliente in grado di offrire a cittadini e turisti dei servizi efficienti.