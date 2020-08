Vietri sul Mare, Covid. Il sindaco De Simone: “Non ci sono casi di cittadini residenti”

Non ci sono casi di Covid-19 a Vietri sul Mare. A dare notizia del provvedimento è il sindaco Giovanni De Simone, che attraverso una comunicazione alla cittadinanza, ha fornito anche aggiornamenti sugli ultimi provvedimenti adottati. “Al momento non ci sono casi di cittadini residenti a Vietri, abbiamo però richiesto una serie di tamponi per alcuni nostri concittadini che al momento sono in quarantena fiduciaria – spiega il primo cittadino – Per maggior precauzione ho emanato l’ordinanza n. 41 del 18/08/2020 nella quale è previsto l’obbligo dell’uso delle mascherine su tutto il territorio comunale per tutte le 24 ore della giornata, fino al 30/08/2020, nei luoghi nei quali non vi sia la possibilità di distanziamento interpersonale e vi sia rischio di possibili assembramenti”.