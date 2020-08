Vie del mare, parte il collegamento da Castellammare ad Amalfi e Positano. Partiranno martedì prossimo i collegamenti marittimi tra Castellammare di Stabia e Amalfi. La motonave Picasso, che opererà su tale linea, toccherà anche i porti di Sorrento e Positano prima di far capolinea ad Amalfi. A breve il servizio sarà esteso anche a Seiano. La linea sarà giornaliera, il Picasso partirà da Castellammare di Stabia alle 8.05, da Sorrento alle 9.30 e da Positano alle ore 10.35 per giungere infine ad Amalfi. Il costo del biglietto, solo andata per Positano è di 18 euro da Castellammare di Stabia e di 15 da Sorrento. Per Amalfi invece 25 euro da Castellammare di Stabia e 16,50 da Sorrento. I biglietti sono acquistabili anche on line. Da Amalfi sarà poi possibile proseguire per Maiori, Minori e Cetara.

Fonte Il Mattino