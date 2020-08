Vico Equense, volano pugni e sedie in spiaggia: violenta lite tra gestori dei lidi

Litigano violentemente: bagnanti fuggono spaventati. È accaduto ieri alle 17 circa, a Marina di Vico. Protagonisti della discussione, i titolari di alcuni stabilimenti in concessione. Prima le urla, poi pugni e sedie che volano.

A quanto pare, tra i titolari delle concessioni demaniali marittime di Marina di Vico non corre affatto buon sangue. Una sorta di rivalità per la conduzione di quel lembo di spiaggia già al centro di polemiche per via pure dei provvedimenti anti coronavirus adottati dal primo cittadino Andrea Buonocore.

All’arrivo delle forze dell’ordine, però, la scena si trasforma. Sul luogo sono arrivati i carabinieri della compagnia di Sorrento e la polizia municipale di Vico Equense che però hanno trovato gli animi tranquilli. Sono in corso le indagini per capire la dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili della vicenda.